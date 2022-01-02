На кордоні з Польщею піймали двох українців з наркотиками

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краківець" у двох українців прикордонники виявили наркотики, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляється в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що молодики прямували двома рейсовими автобусами на виїзд з України як пасажири учора, 1 січня, пізно ввечері та прихопити з собою наркотики та наркомісткі таблетки, очевидно, розраховуючи, що перетнуть кордон без проблем, бо ж "святкові дні".

"Однак на службі добре "тримав носа за вітром" службовий собака, який і винюхав "поціновувачів" наркоти" , - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося під час особистого огляду, один із українців віз з собою кілька згортків з білою речовиною, зі слів подорожувальника, метадону, два блістери з пігулками, що містять наркотичну речовину "метадон-3Н" по 25 мг кожна та кілька пігулок, що містять наркотичну речовину "трамадол" по 200 мг кожна.

Інший хлопець в чохлі телефона приховав згорток з білою речовиною, з його слів, амфетамін, та прилади для споживання наркотичних речовин зі смолами, які за своїми властивостями є аналогами наркотичних речовин та за переміщення яких також передбачена відповідальність.