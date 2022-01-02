Чи корисно багато спати: відповіді для всіх вікових груп

Попри те, що недосипання шкідливе для здоров'я, не менш небезпечним є і надлишок сну. Вчені визначили, що особливо шкідливо багато спати літнім людям, повідомляє 24 Канал.

Безперечно, сон позитивно впливає на наше самопочуття та здоров'я. Однак, оптимально спати 7 – 8 годин.

"Загалом сон – це корисна річ, однак його надмірна кількість може бути небезпечною," , – зауважила доктор медицини Брендан Люсі.

Але яку кількість сну можна вважати надлишком

Деякі дослідження кажуть, що вісім годин сну на ніч – це абсолютний мінімум.

У новому дослідженні вчені спостерігали за станом літніх людей.

Вони виявили зв'язок між сном менш як 5 з половиною годин на добу і, що цікаво, більш ніж 7 з половиною годинами сну та зниженням когнітивних функцій у літніх людей.

Увага! Ці дані вказують на те, що літнім людям не можна спати занадто довго.

"Золота середина кількості сну" коливається від 5 з половиною до 7 з половиною годин на добу.

Що ще сприяє зниженню когнітивних функцій у літніх людей

Хвороба Альцгеймера є основною причиною, яка є причиною 70% випадків деменції.

"Нам було складно визначити, як пов'язані сон і зниження когнітивних функцій. Але це те, що потрібно знати, щоб запобігти таким негативним тенденціям," , – зауважила дослідниця.

Рекомендації сну усім віковим групам

Що стосується молодших людей, оптимальна кількість сну залежить від віку та загального стану організму.

Для новонароджених дітей вчені радять спати від 14 до 17 годин на добу.

Дорослим потрібно від 6 до 9 годин сну на добу.

І головне, щоб час сну був регулярним, аби мозок і внутрішній біологічний годинник увійшли в рутину.

Крім того, у дослідженні йдеться, що людям старше 45 років занадто багато (або нестача) сну також може підвищити ризик серцевих захворювань, діабету та ожиріння.