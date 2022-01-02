Путін обговорим з Ердоганом "гарантії безпеки"
Президенти Російської Федерації та Туреччини Володимир Путін й Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. Говорили про гарантії безпеки та інше, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Кремля.
Під час розмови, як повідомляє Кремль, сторони обговорили та підбили підсумки двостороннього співробітництва між Росією та Туреччиною. Також порушили питання “гарантій безпеки” РФ, ситуацію в Закавказзі, а також питання сирійського та лівійського врегулювання.
"Були порушені і міжнародні теми, включаючи відомі пропозиції щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Російської Федерації, ситуацію в Закавказзі, питання сирійського та лівійського врегулювання", - йдеться в повідомленні.