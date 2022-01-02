Google працює над новими очками доповненої реальності

Видання The New York Times опублікувало матеріал, присвячений продуктам, пов'язаним із доповненою реальністю, над якими працюють великі технологічні компанії, повідомляє 3Dnews.

Останнім часом постійно з'являються чутки та витоки про майбутні AR-окуляри Apple, проте, за даними The New York Times, над аналогічним продуктом працює і Google.

Джерело зображення Wired

New York Times не повідомляє подробиць про продукт, а Google відмовляється від коментарів, проте, згідно з чутками, новий пристрій стане закономірним розвитком модельного ряду канадської компанії North, яку Google придбала у червні 2020 року. На момент закриття угоди North готувала до запуску розумні окуляри Focals 2.0, оснащені голографічним проектором, здатним відображати певну інформацію, включаючи прогноз погоди та завдання, зазначені у календарі. Ймовірно, нові AR-окуляри Google стануть розвитком цього, не анонсованого продукту.

Джерело зображення Wired

Передбачається, що новинка буде орієнтована на широку публіку на відміну від поточних моделей очок доповненої реальності Google. Ще невідомо, коли пристрій буде анонсовано, але, враховуючи, що аналогічний продукт Apple, за чутками, буде запущений восени, Google, ймовірно, не тягне з презентацією своїх AR-окулярів.