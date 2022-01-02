Експрезидент Ющенко зустрів 2022 рік у новому образі
Третій президент України Віктор Ющенко зустрів Новий рік у неочікуваному для багатьох українців образі. Політик відпустив сиві вуса та бороду, повідомляє Обозреватель.
Фотографіями зі святкування у Facebook поділилася директорка Ukrainian Wine & Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України Катерина Ющенко. Допис вона лаконічно підписала: "З Новим роком, пане-господарю!".
На одному з кадрів колишній глава держави сидить на дивані з білявкою, яка дивиться вбік. На фоні стоять святково прикрашена ялинка та іграшковий муляж Діда Мороза.
67-річний ексчиновник позує в домашньому одязі з телефоном у руках, дивлячись прямо в камеру. Перед зустріччю Нового року він вирішив відмовитися від гоління, запустивши вуса та бороду.
Також Катерина Ющенко показала коротке відео зі святкування, на якому гості разом заспівали різдвяну колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю". Співакам-аматорам акомпанував музикант із бандурою посеред кімнати.
На ролику можна помітити, що Віктор Ющенко зустрічав Новий рік у компанії найближчих людей. Простора зала, заставлена меблями та посудом, вмістила в себе всіх гостей.
На столах стояли кілька традиційних страв і пляшки із шампанським. Господарі відповідально підійшли до зустрічі 2022 року, тому прикрасили увесь будинок.
Коротко про політика:
Віктор Ющенко – український політик і державний діяч, голова партії "Наша Україна" (2005–2013), засновник та голова Ради інституту президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій президент України (2005–2010), голова Національного банку України (1993–2000), прем'єр-міністр України (1999–2001), лідер Помаранчевої революції.