Експрезидент Ющенко зустрів 2022 рік у новому образі

Третій президент України Віктор Ющенко зустрів Новий рік у неочікуваному для багатьох українців образі. Політик відпустив сиві вуса та бороду, повідомляє Обозреватель.

Фотографіями зі святкування у Facebook поділилася директорка Ukrainian Wine & Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України Катерина Ющенко. Допис вона лаконічно підписала: "З Новим роком, пане-господарю!".

На одному з кадрів колишній глава держави сидить на дивані з білявкою, яка дивиться вбік. На фоні стоять святково прикрашена ялинка та іграшковий муляж Діда Мороза.

67-річний ексчиновник позує в домашньому одязі з телефоном у руках, дивлячись прямо в камеру. Перед зустріччю Нового року він вирішив відмовитися від гоління, запустивши вуса та бороду.

Віктор Ющенко змінив образ. Джерело: Facebook @ Катерина Ющенко

Також Катерина Ющенко показала коротке відео зі святкування, на якому гості разом заспівали різдвяну колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю". Співакам-аматорам акомпанував музикант із бандурою посеред кімнати.

На ролику можна помітити, що Віктор Ющенко зустрічав Новий рік у компанії найближчих людей. Простора зала, заставлена меблями та посудом, вмістила в себе всіх гостей.

На столах стояли кілька традиційних страв і пляшки із шампанським. Господарі відповідально підійшли до зустрічі 2022 року, тому прикрасили увесь будинок.

Сімейство Ющенків прикрасили увесь будинок. Джерело: Facebook @ Катерина Ющенко

Коротко про політика:

Віктор Ющенко – український політик і державний діяч, голова партії "Наша Україна" (2005–2013), засновник та голова Ради інституту президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій президент України (2005–2010), голова Національного банку України (1993–2000), прем'єр-міністр України (1999–2001), лідер Помаранчевої революції.