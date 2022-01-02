МЗС РФ: візит Лукашенка до Криму можна організувати "хоч зараз"

У російському МЗС заявили, що візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до тимчасово окупованого РФ Криму можна організувати «хоч зараз», повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

"Що ж до відвідування півострова президентом Олександром Григоровичем Лукашенком, то кримська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти його хоч зараз" , — сказав представник російського МЗС.

Наприкінці листопада 2021 року Лукашенко визнав Крим "російським". Він також додав, що планує найближчим часом відвідати Крим разом із президентом РФ Володимиром Путіним, що й означатиме визнання його анексії.