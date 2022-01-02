Гороскоп на 3 січня 2022: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 3 січня 2022 року, а це перша і друга місячні доби, радить усім знакам Зодіаку більше мріяти і сміливо будувати плани: шанс, що задумане сьогодні здійсниться, вкрай великий, повідомляє УНІАН.

Чи вистачить у людини сил на реалізацію цих планів, багато в чому залежить від її харчування в ці дні: тому варто продумати свій раціон, бажано – на весь місяць уперед. При цьому варто прислухатися до свого організму й інтуїції.

Сьогодні потрібно:

починати нові справи;

будувати плани;

сідати на дієту;

займатися спортом;

заводити знайомства;

приділити увагу собі і своїм рідним.

Сьогодні не можна:

проявляти агресію;

лінуватися;

проявляти безвідповідальність і порушувати дисципліну.

Поки Місяць росте в знаку Козеріг, можна сміливо займатися творчістю (своїм хобі) і присвячувати час спілкуванню. При цьому зараз не час для будь-якого виду агресії: емоційний фон людини ослаблений і будь-які потрясіння здатні спричинити за собою фатальні наслідки для душевного здоров'я.

Овен

Відмінний час, щоб запустити новий проект. Ось тільки бажано знайти собі надійного партнера, щоб потім не довелося все тягнути самому (є шанс, що один ви не впораєтеся).

У другій половині дня бажано влаштувати собі дружні посиденьки: це і настрій підніме, і можна буде обговорити нові ідеї.

Телець

У всьому, що стосується роботи, не варто сьогодні лізти на перший план. Бажаючи довести оточуючим, що ви крутіший за всіх, ви ризикуєте допустити принизливу помилку і зіпсувати собі репутацію.

Краще сьогодні "їхати" тихо - так ви досягнете більшого.

Близнюки

Відмінний день для спілкування, в тому числі щодо робочих питань. Можна сміливо братися за будь-які проекти: зірки зараз на вашому боці, тому сміливо можна йти на ризик.

Рак

Перша половина дня буде більш плідною, відтак найбільш трудомісткі проекти варто запланувати на цей час.

Увечері ймовірні приємні сюрпризи від друзів і Всесвіту.

Лев

Саме час проявити свої таланти: не вагайтеся і не бійтеся виділятися.

Фінансовий гороскоп обіцяє прибуток. Ось тільки надовго ці гроші у вашій кишені не затримаються: непередбачені доходи підуть на непередбачені витрати.

Діва

Діловий гороскоп для Діви на сьогодні вкрай сприятливий. Тому, навіть якщо у вас вихідний, варто перебороти свою лінь і виділити час на вирішення робочих питань. Це принесе вам відчутні дивіденди.

Терези

Сьогодні висока ймовірність, що вам присниться віщий сон: не ігноруйте те, що побачите вночі.

А ще сміливо йдіть на побачення або просто виходьте з дому: зірки готують вам романтичний сюрприз і приємні зміни в особистому житті.

Скорпіон

Відмінний день для укладення угод і спілкування з діловими партнерами. Саме сьогодні ви можете домогтися заступництва потрібної вам людини.

Стрілець

День складно назвати сприятливим - але і особливих проблем він доставити не повинен, швидше дрібні негаразди. Не турбуйтеся через дрібниці і особливо не надривайтеся, намагаючись все виправити: цей період потрібно просто стоїчно пережити.

Козеріг

Відмінний день і для творчості, і для бізнесу. Ось тільки в обох сферах вам знадобиться покровитель: його пошуком і варто зайнятися. При цьому доведеться демонструвати свою старанність і старанність – готуйтеся з доброго кінця крам показувати.

Сімейний гороскоп обіцяє спокійний і затишний день.

Водолій

Відмінний день для виходу в світ і спілкування: ви будете центром компанії. Ось тільки варто уникати людей, які негідні вас, і сильних фізичних навантажень.

Риби

Саме час зайнятися бюрократією: можна оформляти папери, ходити по інстанціях, влаштовувати ділові переговори й обговорювати контракти.

У першій половині дня варто особливо ретельно контролювати свої емоції: можливі непорозуміння, але скандали тут не допоможуть, тільки нашкодять.