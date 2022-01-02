Фінляндія допустила вступ до НАТО

Фінляндія "поважає свій суверенітет" і не має наміру відмовлятися від можливості подати заявку на вступ до військового альянсу, повідомляє Корреспондент.

Фінляндія зберігає за собою можливість подання заявки на вступ до НАТО. Про це заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін оголосила у новорічному зверненні до громадян, повідомляє місцевий телеканал Yle 2 січня.

"Ми зберігаємо можливість подати заявку на вступ до НАТО. Ми повинні дорожити цією свободою вибору та зберігати її, тому що вона стосується права кожної країни приймати власні рішення у сфері безпеки. Це одна з основ європейської безпеки, закріплена в Принципах ОБСЄ. Ми показали, що вчимося на минулому", - наголосила вона .

Марін також наголосила, що Фінляндія активізує оборонну співпрацю з Євросоюзом.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе у новорічному зверненні також згадував вступ до НАТО. Він заявив, що країна готова підтримувати зусилля щодо продовження діалогу з Росією.

Політику Фінляндії в галузі зовнішньої та внутрішньої безпеки Нііністе назвав стабільною і заявив, що країна залишає за собою можливість вступу до НАТО, "якщо вирішить так само".

31 грудня, коментуючи відносини між США та Росією, Нііністе заявив, що у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Фінляндія поважає свій суверенітет і не збирається відмовлятися від можливості подати заявку на вступ до НАТО, якщо це буде актуально.

На початку грудня Путін заявив, що Росія потребує юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. Він, зокрема, вимагає, щоб Україну не брали до НАТО