Вночі у Києві прогнозують ожеледицю на дорогах
У Києві цієї ночі з 2 по 3 січня очікуються ожеледиця та сильні пориви вітру. Киян закликають бути обережними пересуваючись містом, повідомляє РБК-Україна.
Згідно з даними синоптиків, 3 січня вночі у Києві очікується ожеледиця та сильні пориви вітру 20-25 м/с протягом доби.
Які поради водіями:
- дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та уникати ризикових маневрувань;
- знижувати швидкість до мінімуму при наближені до пішоходів;
- вмикати габаритні вогні та протитуманні ліхтарі;
- не використовувати авто, яке обладнане літніми шинами.
Які поради пішоходам:
- не поспішати під час ходьби;
- не тримати руки в кишенях під час ходьби;
- під час падіння - спробувати швидко присісти, аби спробувати утриматися на ногах;
- бути уважними й на тротуарах, оскільки автомобілі може занести при такій негоді;
- бути уважними під час переходу дороги.