Вночі у Києві прогнозують ожеледицю на дорогах

У Києві цієї ночі з 2 по 3 січня очікуються ожеледиця та сильні пориви вітру. Киян закликають бути обережними пересуваючись містом, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише пресслужба КМДА.

Згідно з даними синоптиків, 3 січня вночі у Києві очікується ожеледиця та сильні пориви вітру 20-25 м/с протягом доби.

Які поради водіями:

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та уникати ризикових маневрувань;

знижувати швидкість до мінімуму при наближені до пішоходів;

вмикати габаритні вогні та протитуманні ліхтарі;

не використовувати авто, яке обладнане літніми шинами.

Які поради пішоходам: