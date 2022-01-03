Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар

Найближчим часом може бути прийнято рішення про дозвіл на отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх охочих, повідомляє Українська правда.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Українському радіо

"Є вже рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для осіб віком 60+ років. Це рішення найближчим часом буде введено наказом Міністерства охорони здоров’я... Я думаю, що з 10-15 січня.

Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитись 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерних доз вакцини, для всіх охочих" , – заявив він.

Кузін нагадав, що станом на сьогодні бустерні дози рекомендовані для медичних працівників і працівників будинків інтернатного типу.

Він також зазначив, що проведення бустерної дози збільшує термін дії сертифікату про вакцинацію на 270 днів.