Курс валют НБУ на 3 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 3 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 2 січня не змінився і склав 27.28 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 3 січня 2022 року.
Євро не змінився і його курс склав 30.92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 3 січня 2022 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 3 січня 2022 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.84 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 3 січня 2022 року.
Курс швейцарського франка не змінився і становить 29.83 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 3 січня 2022 року.
Польський злотий не змінився і його курс склав 6.73 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 3 січня 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.278200
|EUR
|Євро
|30.922600
|RUB
|Рубль
|0.363970
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.839200
|CHF
|Швейцарський франк
|29.826900
|PLN
|Польський злотий
|6.727700