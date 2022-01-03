Курс валют НБУ на 3 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 3 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 2 січня не змінився і склав 27.28 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 3 січня 2022 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 3 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 3 січня 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.84 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 3 січня 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становить 29.83 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 3 січня 2022 року.

Польський злотий не змінився і його курс склав 6.73 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 3 січня 2022 року.