Різдво в Україні: як зазначається і що не можна робити

Різдво Христове – одне з двох найважливіших християнських свят поряд з Великоднем. Всі віруючі в цей день радіють народженню Христа і прославляють його. У цю ніч в церквах проводяться богослужіння і літургії, а також закінчується Різдвяний піст, повідомляє УНІАН.

Різдво 2022: дата свята

Всі християни світу відзначають Різдво 25 грудня, але за різними календарями. Католицьке Різдво святкується за новим григоріанським календарем – тим, за яким ми всі живемо. Також Різдво 25 грудня відзначають протестанти і більшість православних.

Лише деякі православні церкви (Російська, Українська, Грузинська та ін.) і старообрядці святкують Різдво за старим юліанським календарем. 25 грудня за старим стилем відповідає 7 січня. 6 січня православні відзначають Святвечір – про це свято ми розповідали раніше.

25 грудня – це лише умовна дата Різдва. Точний день народження Ісуса встановити не можна.

Різдво 2022 Україна / фото УНІАН

Різдво 2022: історія свята

У це свято віруючі відзначають народження Ісуса Христа в місті Віфлеєм. Його батьки Марія і Йосип вирушили в це місто для участі в перепису населення. Там вони залишилися ночувати в печері для худоби. Вночі у вагітної Марії почалися пологи. Так народився Ісус.

Над цією печерою яскраво засяяла зірка. Пастухи і волхви з околиць по зірці прийшли подивитися на Месію і принесли йому подарунки. Цар Ірод дізнався про народження Спасителя і наказав убити всіх новонароджених чоловічої статі в країні. Але ангел попередив Йосипа і Марію, і вони зуміли втекти до Єгипту з немовлям.

Різдво 2022: традиції в Україні

Перед Різдвом віруючі дотримуються суворого сорокаденного посту, під час якого обмежують себе не тільки в їжі, але і в веселощах. Святкування Різдва починається напередодні дати, 6 січня, зі сходженням першої зірки. На стіл ставлять 12 пісних страв і всією сім'єю читають молитву.

У сам день Різдва піст припиняється і можна їсти будь-які страви. У свято відвідують богослужіння і говорять один одному при вітанні прийнято говорити "Ісус народився!"- "Славте Його!".

В Україні на Різдво прийнято ставити мініатюрний ляльковий театр-вертеп. У цих сценках розігрують народження Ісуса. У деяких українських регіонах на Різдво плетуть дідуха – сніп жита з безліччю вузлів і кінцівками. Його ставлять в кут будинку на щастя.

Що не можна робити на Різдво