Стало відомо про невдоволення ЄС форматом переговорів Путіна та Байдена

Стало відомо про невдоволення ЄС форматом переговорів Путіна та Байдена

Європейський Союз залишився незадоволений форматом переговорів президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена та "відчув себе виключеним" з обговорення ключових питань міжнародного порядку денного, повідомляє Лента.Ру.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що організація хоче брати участь у переговорах президентів Росії та США щодо ситуації навколо України.

"Ми не хочемо бути байдужими глядачами, за спинами яких приймають важливі рішення" , - наголосив він.

Глава фракції "Європейської народної партії" у Європарламенті Манфред Вебер у свою чергу зазначив, що представники ЄС мають сидіти за столом переговорів щодо України та бути основними учасниками обговорення.

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