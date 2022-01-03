Стало відомо про невдоволення ЄС форматом переговорів Путіна та Байдена

Європейський Союз залишився незадоволений форматом переговорів президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена та "відчув себе виключеним" з обговорення ключових питань міжнародного порядку денного, повідомляє Лента.Ру.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що організація хоче брати участь у переговорах президентів Росії та США щодо ситуації навколо України.

"Ми не хочемо бути байдужими глядачами, за спинами яких приймають важливі рішення" , - наголосив він.

Глава фракції "Європейської народної партії" у Європарламенті Манфред Вебер у свою чергу зазначив, що представники ЄС мають сидіти за столом переговорів щодо України та бути основними учасниками обговорення.