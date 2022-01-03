Рівно 44 роки тому Джобс та Возняк відкрили продаж Apple I

44 роки тому, 3 січня 1977-го винахідники та засновники компанії Apple Стів Джобс та Стів Возняк розпочали продаж одного з перших персональних комп'ютерів під назвою Apple I. Його було створено в гаражі сім'ї Джобс, повідомляє Обозреватель.

У 1970-х обчислювальні машини розроблялися для виконання складних математичних завдань у державних відомствах. Ніхто й не припускав, що такий пристрій зможе працювати для звичайної людини в неї вдома.

Роботу над персональним комп'ютером Возняк та Джобс розпочали 1975 року в Пало-Пальто (Каліфорнія). Перший його зразок було зібрано на базі процесора MOS Technology 6502.

Apple 1 виповнилося 44 роки. Джерело: habr.com

Apple I відрізнявся від інших аматорських комп'ютерівтих часів, що продавалися як комплекти для збирання, тим, що був повністю зібраний на платі з трьома десятками мікросхем.

Однак для використання ПК все ж таки потрібно було додати до нього корпус, джерело живлення, клавіатуру та дисплей. Згодом розробники випустили плату для з'єднання з магнітофоном для зберігання даних, яка продавалася по 75 доларів.

Будинок та гараж сім'ї Джобсів. Джерело: Mathieu Thouvenin / Flickr

Щоб зібрати стартовий капітал у сумі 1,3 тисячі доларів, Стів Джобс продав свій автомобіль Volkswagen. Перша офіційна презентація пристрою відбулася в квітні 1977 року.

Потім розробники підписали контракт з господарем комп'ютерного магазину. Паул Тірелл погодився на постачання 50 комп'ютерів Apple I, які мали продаватися за ціною 666,66 доларів (поговорювали, Стів Возняк любив числа з однаковими цифрами).

Примітно, що творців одного з перших ПК звинуватили у використанні "демонського числа", після чого ціну округлили. До початку 1980-х Возняк та Джобс продали близько 5 мільйонів пристроїв Apple.