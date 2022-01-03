У "Нафтогазу" немає грошей на купівлю імпортного газу – Коболєв

Оцінки необхідного обсягу імпорту коливаються від 2 до 3 млрд куб м за перший квартал 2022 року. Але грошей на його покупку у "Нафтогазу" зараз немає, а отже, держава повинна їх виділити з держбюджету, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це у своїй статті написав ексглава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Як зазначає Коболєв, навіть за оптимістичного сценарію "Нафтогаз" не зможе забезпечити достатній імпорт газу для покриття добових дефіцитів, оскільки компанія залишилася без грошових коштів і вже не може сплатити навіть поточні податки. Відповідно, гроші для імпорту газу може надати лише держава.

Проте ціну такого імпорту передбачати складно (вона продовжить коливатись у широкому діапазоні під впливом двох факторів – погода та рішення у Кремлі; постачання ЛНГ на європейський ринок формуватимуть верхню межу функції – при його досягненні газ перенаправлятиметься з Азії до Європи та гаситиме цінові піки, але повернути ціну на докризовий рівень не зможе), та купувати "Нафтогазу" доведеться за будь-яку ціну, навіть якщо вона знову повернеться на рівень понад 2000 доларів за тисячу кубів.

Тобто державі доведеться знайти від 2 до 6 млрд доларів у тій чи іншій формі на підтримку найбільшої державної компанії.