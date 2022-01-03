Huawei випустить HarmonyOS 3.0 вже до червня

За офіційними ланними, нове покоління Huawei HarmonyOS 3.0 має бути офіційно випущене в липні, але джерела повідомляють, що це станеться навіть раніше, повідомляє Сьогодні.

Оголошення про вихід можуть зробити навіть наприкінці весни, і тоді сам випуск відбудеться до червня 2022 року, пише gizmochina.

Попередня версія Huawei HarmonyOS 3.0 Developer Preview була випущена компанією кілька місяців тому, у жовтні 2021 року.

HarmonyOS – це гнучка операційна система нового покоління, чия системна архітектура дозволить інтелектуальним пристроям з різною пам'яттю спілкуватися однією мовою.

В останній версії є інструменти автоматизації розгортання, і розробники можуть вибирати необхідні компоненти завершення збирання операційна система.