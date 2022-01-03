Штурм Капітолію: Іванка Трамп просила батька зупинити насильство

Донька експрезидента США Дональда Трампа Іванка щонайменше двічі просила батька втрутитися під час подій 6 січня минулого року, коли його прихильники намагалися захопити Капітолій, повідомляє Європейська правда.

Члени спеціального комітету Палати представників з розслідування подій 6 січня заявили в неділю, що вони мають критичні свідчення щодо комунікації з Дональдом Трампом у день смертельної атаки.

Заступник голови комітету Ліз Чейні повідомила, що комітет має "свідчення з перших вуст ", що під час нападу дочка Трампа і тодішня його радниця Іванка Трамп попросила його втрутитися. А голова комітету Бенні Томпсон має "важливі свідчення", що Білому дому "наказали зробити хоч щось".

"Ми знаємо, що його дочка Іванка заходила принаймні двічі, щоб попросити: "будь ласка, припини це насильство" , — сказала Чейні ABC.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у злочинні дії Трампа під час штурму Капітолію, Томпсон відповів:

"Ми не знаємо... Якщо буде щось, що, на нашу думку, вимагало б спрямування до Міністерства юстиції, ми це зробимо".

Коментарі прозвучали за кілька днів до річниці атаки, під час якої прихильники Трампа штурмували Капітолій, напавши на офіцерів і зруйнувавши частини культової будівлі. Хаос, що стався після цього, призвів до смерті кількох людей в день нападу або невдовзі після нього.