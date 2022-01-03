Зеленський показав фото з першого тренування у Новому році
Президент України Володимир Зеленський поділився фото з першого тренування в новому році. Глава держави провів її в незвичайній компанії – із Петром та Норою, повідомляє Обозреватель.
На знімку поруч із Володимиром Олександровичем позують його чотирилапі друзі – біла швейцарська вівчарка та цвергшнауцер чорного кольору. Кадр зі спортзалу президент опублікував на особистій сторінці в Instagram.
Відомо, що 43-річний політик стежить за своїм тілом і регулярно займається спортом. У його профілі в соцмережах часто з'являються знімки зі штангою, гантелями або під час пробіжки. Перше тренування після Нового року традиційно пройшло у президента вдома. На фото Зеленський позує у спортивних шортах та футболці. Його вирішили підтримати улюблені вихованці – Петя та Нора.
"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку", – підписав знімок глава країни.
Варто зазначити, що саме Зеленський був ініціатором придбання собак, оскільки він головний любитель чотирилапих. Тварини з'явилися у сім'ї ще тоді, коли Володимир Олександрович займався гумором та кіно.
Коротко про особистість:
- Володимир Зеленський – український державний та політичний діяч. Шостий та чинний президент України з 20 травня 2019 року.
- До обрання президентом здобув широку популярність як комедійний актор, продюсер та сценарист.
- Народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі. З 2003 року одружений з Оленою Зеленською. Пара виховує 17-річну доньку Сашу та 8-річного сина Кирила.