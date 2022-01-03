Зеленський показав фото з першого тренування у Новому році

Президент України Володимир Зеленський поділився фото з першого тренування в новому році. Глава держави провів її в незвичайній компанії – із Петром та Норою, повідомляє Обозреватель.

На знімку поруч із Володимиром Олександровичем позують його чотирилапі друзі – біла швейцарська вівчарка та цвергшнауцер чорного кольору. Кадр зі спортзалу президент опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Відомо, що 43-річний політик стежить за своїм тілом і регулярно займається спортом. У його профілі в соцмережах часто з'являються знімки зі штангою, гантелями або під час пробіжки. Перше тренування після Нового року традиційно пройшло у президента вдома. На фото Зеленський позує у спортивних шортах та футболці. Його вирішили підтримати улюблені вихованці – Петя та Нора.

Перше тренування Зеленського після Нового року. Джерело: instagram.com/zelenskiy_official

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку", – підписав знімок глава країни .

Президент України часто публікує фото зі спортзалу. Джерело: instagram.com/zelenskiy_official

Варто зазначити, що саме Зеленський був ініціатором придбання собак, оскільки він головний любитель чотирилапих. Тварини з'явилися у сім'ї ще тоді, коли Володимир Олександрович займався гумором та кіно.

Володимир Зеленський та його швейцарська вівчарка Нора. Джерело: instagram.com/zelenskiy_official

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