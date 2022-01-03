Зеленський подякував Байдену за готовність відповісти на можливе вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за готовність дати рішучу відповідь у разі вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Під час телефонних переговорів він також висловив подяку за підтримку президентом США принципу "нічого про Україну без України".

В ОПУ зазначили, що ключовою темою переговорів була ситуація на Донбасі та поблизу українських кордонів.

"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна-НАТО" , – заявив Зеленський.

Лідери двох країн також обговорили кроки, які робить Україна у рамках Мінського та Нормандського форматів.

"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а й європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях" , – наголосив український президент.

Зеленський та Байден також обговорили економічні та енергетичні виклики безпеки.

2 січня відбулися телефонні переговори Зеленського та Байдена. Під час розмови президент США дав зрозуміти, що Вашингтон із союзниками та партнерами дадуть відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.