Пожежні автомобілі показали у незвичайному амплуа

Напередодні різдвяних та новорічних свят Генеральний інспекторат надзвичайних ситуацій Молдови вирішили порадувати мешканців та гостей столиці незвичайним дійством – парадом пожежних автомобілів, прикрашених казковими гірляндами. Вечірніми вулицями проїхали найрізноманітніші машини вогнеборців, повідомляє Автоцентр.

Відкривав колону пікап Toyota Tundra із великими північними олянами на даху. За ним слідував менший пікап - Ford Ranger, на причепі якого стояла ціла упряжка для Санти.

Потім можна було побачити кілька розвізних IVECO Daily - як з дворядними кабінами, так і як суцільнометалеві фургони.

А далі поглядам здивованих перехожих з'явилися кілька пожежних автоцистерн на шасі MAN TGM зі спецнадбудовами фірми EMPL, а також у різнокольорових вогнях.

У деяких машин новорічні олені красувалися на спеціальному каркасі, встановленому на передньому бампері. Складалося враження, що саме вони везуть за собою цю багатотонну техніку.

Більше того, на даху однієї вантажівки була голова тигра, адже за східним календарем 2022-й є роком саме цього смугастого хижака.

І нарешті замикав урочисту ходу величезний автогідропідйомник, встановлений на п'ятиосне шасі MAN TGS (10х4). Колона спецтехніки потім зупинилася на центральній площі Кишинева, де рятувальники продемонстрували захоплюючий флешмоб.