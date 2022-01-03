Пожежні автомобілі показали у незвичайному амплуа

Пожежні автомобілі показали у незвичайному амплуа

Напередодні різдвяних та новорічних свят Генеральний інспекторат надзвичайних ситуацій Молдови вирішили порадувати мешканців та гостей столиці незвичайним дійством – парадом пожежних автомобілів, прикрашених казковими гірляндами. Вечірніми вулицями проїхали найрізноманітніші машини вогнеборців, повідомляє Автоцентр.

Відкривав колону пікап Toyota Tundra із великими північними олянами на даху. За ним слідував менший пікап - Ford Ranger, на причепі якого стояла ціла упряжка для Санти.

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Потім можна було побачити кілька розвізних IVECO Daily - як з дворядними кабінами, так і як суцільнометалеві фургони.

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А далі поглядам здивованих перехожих з'явилися кілька пожежних автоцистерн на шасі MAN TGM зі спецнадбудовами фірми EMPL, а також у різнокольорових вогнях.

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У деяких машин новорічні олені красувалися на спеціальному каркасі, встановленому на передньому бампері. Складалося враження, що саме вони везуть за собою цю багатотонну техніку.

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Більше того, на даху однієї вантажівки була голова тигра, адже за східним календарем 2022-й є роком саме цього смугастого хижака.

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І нарешті замикав урочисту ходу величезний автогідропідйомник, встановлений на п'ятиосне шасі MAN TGS (10х4). Колона спецтехніки потім зупинилася на центральній площі Кишинева, де рятувальники продемонстрували захоплюючий флешмоб.

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