Зеленського просять заборонити петарди та феєрверки в Україні

Громадяни зареєстрували на сайті президента петицію про заборону використання в Україні петард і феєрверків, повідомляє УНІАН.

Документ "Про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів. Закриття усіх магазинів піротехніки. Штраф за не виконання в розмірі від 15 тис. грн" розміщено у розділі електронних петицій на сайті президента України.

Збір підписів на підтримку петиції триватиме ще 85 днів.

У петиції зазначається, що протягом останніх років надзвичайної популярності набули різноманітні піротехнічні вироби, які використовуються під час відзначення будь-яких свят. Піротехнічні вироби підривають біля житлових будинків, на дитячих майданчиках, на площах, де святкують люди. Надзвичайно багато свідоцтв страшних наслідків цих розваг.

"Важкі травми отримують самі "підривники" - вибиті очі, покалічені руки тощо. Наші фронтовики часто отримують важкі стреси під час цих вибухів. Страждають люди похилого віку та маленькі діти. Під час кожного такого свята втікають від хазяїв та наражаються на смертельну небезпеку домашні собаки. Були випадки загибелі пташок - як від зупинки серця, так і від травмувань" , - наголосила автор петиції.

Вона звернула увагу, що будь-які вмовляння не використовувати піротехнічні засоби під час святкувань наражаються, як правило, на агресію та хамство з боку "святкувальників-підривників" з відмовою піти назустріч фронтовикам, людям похилого віку, маленьким дітям, власникам домашніх тварин.