Президента Бразилії екстренно госпіталізували - ЗМІ

У понеділок, 3 січня, президента Бразилії Жаїра Болсонару ушпиталили для лікування можливої кишкової непрохідності, повідомляє Новое время.

Про це пише NDTV та низка інших ЗМІ.

Зазначено, що 66-річного Болсонару доставили до лікарні Vila Nova Star в Сан-Паулу, повідомило TV Globo.

У липні Болсонару ушпиталили через хронічну гикавку, яка тривала понад 10 днів.

Після того, як президент Бразилії отримав ножове поранення в живіт під час кампанії 2018 року, його стан здоров’я викликав занепокоєння. Після замаху він втратив 40% крові, йому зробили кілька операцій.