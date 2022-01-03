На аукціон виставили рідкісну BMW Alpina B6

У Німеччині на популярному інтернет-аукціоні з'явилася пропозиція щодо продажу спортивного BMW 3-Series (E30) від ательє Alpina. У середині 80-х років було вироблено близько 70 таких Alpina B6 2.7, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль оцінюється у 65 тисяч євро. Настільки висока ціна пояснюється не тільки відмінним станом машини, але і її рідкістю. Загалом ательє виготовило 67 таких машин на базі BMW E30.

У середині 80-х років було вироблено близько 70 таких Alpina B6 2.7. Джерело: ebay-kleinanzeigen.de

Дана модель Alpina B6 2.7 має порядковий номер 39. Автомобіль спочатку відправили покупцю в Японію, але згодом машина повернулася на батьківщину до Німеччини. У комплектації: електропривід скла та люка, кондиціонер, блокування диференціала, спортивна підвіска, електропідсилювач керма, легкосплавні диски та фірмові аксесуари від Alpina. За словами продавця, спорткар знаходиться в ідеальному стані, без слідів іржі та не потребує ремонту. Пробіг за 36 років становив лише 170 тисяч км.

Пробіг за 36 років становив лише 170 тисяч км. Джерело: obozrevatel.com

Автомобіль оснащений 2,7-літровим бензиновим двигуном, що розвиває потужністю 210 л. З таким "серцем" спорткар розвиває максимальну швидкість 225 км/год.