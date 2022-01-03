На аукціон виставили рідкісну BMW Alpina B6

На аукціон виставили рідкісну BMW Alpina B6
Фото: ebay-kleinanzeigen.de

У Німеччині на популярному інтернет-аукціоні з'явилася пропозиція щодо продажу спортивного BMW 3-Series (E30) від ательє Alpina. У середині 80-х років було вироблено близько 70 таких Alpina B6 2.7, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль оцінюється у 65 тисяч євро. Настільки висока ціна пояснюється не тільки відмінним станом машини, але і її рідкістю. Загалом ательє виготовило 67 таких машин на базі BMW E30.

На аукціон виставили рідкісну BMW Alpina B6
У середині 80-х років було вироблено близько 70 таких Alpina B6 2.7. Джерело: ebay-kleinanzeigen.de

Дана модель Alpina B6 2.7 має порядковий номер 39. Автомобіль спочатку відправили покупцю в Японію, але згодом машина повернулася на батьківщину до Німеччини. У комплектації: електропривід скла та люка, кондиціонер, блокування диференціала, спортивна підвіска, електропідсилювач керма, легкосплавні диски та фірмові аксесуари від Alpina. За словами продавця, спорткар знаходиться в ідеальному стані, без слідів іржі та не потребує ремонту. Пробіг за 36 років становив лише 170 тисяч км.

На аукціон виставили рідкісну BMW Alpina B6
Пробіг за 36 років становив лише 170 тисяч км. Джерело: obozrevatel.com

Автомобіль оснащений 2,7-літровим бензиновим двигуном, що розвиває потужністю 210 л. З таким "серцем" спорткар розвиває максимальну швидкість 225 км/год.

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