У МЗС РФ припускають, що "Північний потік-2" можуть і не просертифікувати
Процес сертифікації "Північного потоку 2" може затягнутися до літа, не виключено нових заходів США, заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін, повідомляє РИА Новости.
"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те, щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2"), а саме, робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його багато місяців... Так, це може і до літа продовжитися " , - сказав він.
При цьому Панкін не виключив, що сертифікація може бути ускладнена з боку США.
"Так, після цього може бути там кувалда американська – чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто підступи можуть бути на кожному кроці", - сказав дипломат.