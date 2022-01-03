"У ядерній війні не може бути переможців" – заява 5 країн

Глави США, Великобританії, Франції, Китаю та Росії у понеділок, 3 січня, виступили із заявою про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь, повідомляє Новое время.

Відповідна заява опублікована, зокрема, на сайті Білого дому, на сайті президента РФ, а також на порталі Єлисейського палацу.

У заяві лідерів ядерних країн йдеться про те, що підписанти вважають своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між державами, які мають ядерну зброю, та зниження стратегічних ризиків.

"Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розв'язана" , – йдеться у тексті.

Представники країн зазначили, що саме ядерне озброєння має існувати лише з оборонною метою та для стримування агресії.

Лідери держав наголосили на важливості збереження різних угод та зобов'язань у сфері нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями, у тому числі наголосили на прихильності до зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ми підтверджуємо, що жодне з наших ядерних озброєнь не націлене одне на одну або на будь-яку іншу державу" , – сказано у заяві на сайті Білого дому.

Глави країн також запевнили, що мають намір і надалі займатися пошуком двосторонніх та багатосторонніх дипломатичних підходів, щоб уникати військової конфронтації, зміцнювати стабільність та передбачуваність, підвищувати рівень взаємного розуміння та довіри та запобігати гонці озброєнь, яка "нікому не принесе вигоди й стане загрозою для всіх".