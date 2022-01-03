Білорусь засудила марш на честь Бандери

Посольство Білорусі в Україні надіслало до Мііністерства закордонних справ України ноту із засудженням смолоскипної ходи на честь дня народження лідера та ідеолога Організації українських націоналістів Степана Бандери, яка відбулася в Києві 1 січня, повідомляє Новое время.

Про це йдеться на сайті диппредставництва.

Там заявили про «мовчазне потурання влади України масовій участі активістів білої білоруської екстремістської опозиції» та нарікнули на висвітлення події на українському телебаченні.

"Посольство висловлює рішучий протест у зв’язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України, що виражається в потуранні демонстративному вшануванню колабораціоністів і катів білоруського народу, і вимагає припинити спроби героїзувати злочини проти людяності, які не мають терміну давності і не можуть бути прощені білоруським народом" , — ідеться в заяві.

Напередодні спікер Державної Думи Росії В’ячеслав Володін заявив, що за «заохочення націоналізму в Україні потрібно запроваджувати санкції», а Європарламент, ПАРЄ та ОБСЄ мають засудити «те, що відбувається».

У Києві відбулася смолоскипна хода до 113-річчя Степана Бандери

Перед цим марш на честь Бандери засудило посольство Ізраїлю в Україні — там вимагають розслідування.

У Києві в суботу, 1 січня, відбулася традиційна щорічна факельна хода на честь 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери. У ній взяли участь близько 600 людей. Загалом у 20 регіонах України в заходах взяли участь близько 3,5 тисячі людей. У поліції наголосили, що вони пройшли без порушень.