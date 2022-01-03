В Італії схвалили пігулки від COVID-19: у продажу з 4 січня

В Італії схвалили таблетки компанії Merck & Co, які використовуються для лікування коронавірусу. Йдеться про препарат "Молнупіравір", він надійде у продаж з вівторка, 4 січня, повідомляє Обозреватель.

Рішення було ухвалено науково-технічною комісією італійської агенції з лікарських засобів (Aifa) 30 грудня, передає видання La Repubblica. "Молнупіравір" – один з найперспективніших противірусних препаратів на фармацевтичному ринку.

Препаратом лікуватимуть пацієнтів, у яких симптоми коронавірусу проявилися нещодавно, і хто не потрапив через захворювання у лікарню. Тобто його призначатимуть людям з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, і які мають ризики для розвитку тяжкої форми захворювання.

Як пише видання, Італія закупила 50 тисяч доз ліків.

В Італії схвалили таблетки "Молнупіравір" від COVID-19

Що відомо про препарат і як його приймати

"Молнупіравір" – пероральний противірусний препарат, застосування якого показано протягом п'яти днів з моменту появи симптомів. Це перший препарат такого типу, дозволений для лікування коронавірусу в Італії. Тривалість курсу лікування, що полягає у прийомі 4 таблеток по 200 міліграм 2 рази на день, становить 5 днів.

Препарат знижує здатність коронавірусу реплікуватися в клітинах організму, тим самим уповільнюючи розвиток COVID-19. Препарат не планують застосовувати як профілактичний засіб, його призначатимуть вже інфікованим дорослим людям. Одна з переваг ліків – їх можна самостійно приймати вдома, але за попередньою рекомендацією лікаря.

Згідно з результатами третьої фази тестування, препарат від компанії Merck наполовину знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу. Тільки 7,3% COVID-пацієнтів, які приймали "Молнупіравір", були госпіталізовані або померли. У групі, що отримала плацебо, таких було значно більше – 14,1%.

Вартість препарату становитиме близько 700 доларів за курс. У компанії раніше заявляли, що планували виготовити близько 10 мільйонів курсів пігулок до кінця 2021 року.

За інформацією Національної медичної бібліотеки США, "Молнупіравір" це перший пероральний противірусний препарат прямої дії, який продемонстрував свою високу ефективність у зменшенні впливу SARS-CoV-2 та вірусної РНК. До того ж, препарат легко переноситься і практично не має протипоказань.

В Італії схвалили таблетки "Молнупіравір" від COVID-19

Представники компанії Merck рекомендували вагітним та тим, хто годує грудьми, не приймати таблетки через потенційні ризики, включаючи можливу токсичність та вроджені патології. Фармацевтична компанія запропонувала жінкам у дітородному віці використовувати контрацептиви під час прийому "Молнупіравіру".

Україна теж закупить "Молнупіравір"

Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір". Планується закупити 300 тисяч курсів та застосовувати його для лікування коронавірусу у перші дні захворювання, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" і застосовувати його для лікування коронавірусу в перші дні захворювання, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороби" , – підкреслив глава МОЗ.

За словами міністра, на сьогодні багато країн ЄС, а також США вже зареєстрували цей препарат. Його переважно використовують для лікування пацієнтів, які перебувають у групі ризику.

Ляшко підкреслив, що ліки повинні запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.