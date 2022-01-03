На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовий
У понеділок, 3 січня, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише прес-центр штабу ООС.
Так, один з ворожих обстрілів був проведений у бік Світлодарська. Бойовики відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів.
У напрямку Лебединського окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
"В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що українські рубежі залишилися без змін і ситуація в районі ООС залишається контрольованою.