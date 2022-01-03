Ахметов став багатшим на $4,14 млрд у 2021 році, - Bloomberg

Вартість активів українського бізнесмена Ріната Ахметова збільшилась на $4,14 млрд (55%) — до $11,7 млрд, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані індексу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рінат Ахметов посів 190 місце з 500 позицій в рейтингу. Він єдиний українець у списку.

Лідери: власник Tesla Ілон Маск ($270 млрд), власник Amazon Джеф Безос ($192 млрд), та француз, власник групи Louis Vuitton Бернар Арно ($178 млрд).

Зазначимо, що BBI – це щоденний рейтинг найбагатших людей світу.