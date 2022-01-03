Доньки Медведчука анулювали швейцарську візу

Нардеп заявив, що його дочка Дарина закінчила школу в Києві та вступила до Женевського університету, але поїхати туди вчитися не змогла, повідомляє Корреспондент.

Дочки підозрюваного в держзраді нардепа Опозиційної платформи — За життя Віктора Медведчука, хрещениці президента РФ Володимира Путіна анулювали візу, яку вона отримала для навчання в Женевському університеті у Швейцарії, повідомив Медведчук в інтерв'ю підсанкціонному телеканалу Перший Незалежний.

За словами нардепа, його дочка Дарина закінчила школу у Києві та вступила до Женевський університет. Вона отримала навчальну візу та планувала їхати до вузу на початку вересня 2021 року.

"Буквально за два дні до цього їй оголосили про те, що її віза анульована. Західний світ і тут проявився", - сказав Медведчук, додавши, що виступає проти "зовнішнього управління Сполучених Штатів та Заходу".

Нагадаємо, що апеляційний суд Києва у п'ятницю, 17 грудня, залишив без змін запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Він лишається під домашнім арештом.

Кримінальне провадження проти Медведчука було відкрито за статтею про держзраду. Але пізніше додався ще один епізод до підозри за статтею про держзраду, а також додалася стаття про фінансування тероризму.