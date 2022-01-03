Глава залізниці Литви подав у відставку через скандал з "Білоруськалієм"

Глава залізниці Литви подав у відставку через скандал з "Білоруськалієм"

Генеральний директор Державного підприємства "Литовська залізниця" Мантас Бартушка пішов з посади глави відомства. Таке рішення він прийняв після скандалу з транзитом через Литву білоруських калійних добрив, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"З урахуванням наявних ризиків і необхідності диверсифікації діяльності план "литовських залізниць" на 2022 рік складений без розрахунку на білоруські вантажі з розширенням роботи на ринках Польщі та України", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Раніше в Литві стався скандал через транзит калію з Білорусі. Два литовських міністри вже подали у відставку.

Як стало відомо, в серпні США, Канада і Британія ввели санкції проти білоруських компаній, які вступили в силу 8 грудня. Однак попри це "Литовська залізниця" (Lietuvos gelezinkeliai) і Клайпедський порт, що беруть участь в експортних поставках добрив, робили дії для збереження білоруського транзиту.

14 грудня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що не виключає відставку всього уряду через транзит добрив потрапив під санкції "Білоруськалія" через Литву. Президент Литви Гітанас Науседа просить не приймати поспішних рішень.

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