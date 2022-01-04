В Естонії заявили про російську загрозу для континенту

Міністр оборони Естонії Калле Паанет заявив, що Росія є загрозою для європейського континенту. Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою естонського відомства, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, «східний сусід Європейського союзу (ЄС)» не хоче жити сам і дозволяти іншим країнам жити у світі та демократії. Глава Міноборони під час церемонії пам'яті полеглих на честь сто другої річниці перемир'я між Естонською Республікою та Радянською Росією зазначив, що інші держави для Москви — це просто території, які становлять цінність для завоювання.

При цьому він наголосив, що Естонії не потрібно відстоювати себе на самоті, оскільки тепер вона має сильних союзників.