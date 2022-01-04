Трампа та його дітей викликали до суду

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс викликала дітей експрезидента США Дональда Трампа для надання свідчень у рамках розслідування щодо можливого шахрайства в компанії Trump Organization, що належить йому, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з інформацією The New York Times з посиланням на джерело, Іванка та Дональд Трамп-молодший, які були активно залучені до сімейного бізнесу, отримали повістки ще 1 грудня 2021 року. Генпрокурор сподівається отримати докази, що компанія колишнього лідера США могла навмисне допускати неправильну оцінку власності для різних організацій. Ще одного сина Трампа, Еріка, допитали у цій справі восени 2020 року.

Уточнюється, що розслідування Джеймс має громадянський характер, у зв'язку з чим вона не може пред'явити кримінальні звинувачення. Якщо вона знайде докази порушень, то зможе подати до суду.

У березні 2019 року повідомлялося, що генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс направила повістки у два банки з вимогою надати документи про фінансування чотирьох великих проєктів компанії Trump Organization та її покупки футбольної команди Баффало Біллс, що не відбулася, у 2014 році.