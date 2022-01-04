В Минздраве назвали сроки распространения "Омикрона" в Украине

У Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли в Україні очікувати значного поширення штаму "Омікрон". За словами головного санітарного лікаря, вірус може охопити всю країну вже в січні, повідомляє Сьогодні.

Як розповів Кузін в інтерв'ю "Суспільному", від другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон".

"COVID-19 в Україні йде з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в Україну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там" , — сказав Ігор Кузін.

В Україні вже виявляли випадки небезпечного штаму "Омікрон". Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні, яке було проведене агентством охорони здоров'я та безпеки Великої Британії.

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення. Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід наголосив, частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно щепилися бустерною дозою.