У Рівному п’яний помічник ексдепутата на смерть збив військового

У центрі Рівного нетверезий водій, який виявився помічником депутата облради попереднього скликання, збив людину й втік з місця ДТП. Згодом його затримали, повідомляє Новое время.

Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, близько 02:45 у неділю, 2 січня, екіпаж патрульних на вулиці Соборній побачив водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім — збив пішохода. Втім, керманич автівки не зупинився, а продовжив рух.

Зазначається, що пішохід потрапив під колеса автомобіля, коли перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм, за кілька годин він помер у лікарні.

Патрульні ж розпочали переслідування втікача. Автівку Audi із механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка.

"І пасажир, і керманич поводили себе агресивно, тож до них застосували спецзасіб кайданки. Огляд водія на стан сп’яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим — 2,10 проміле алкоголю" , — розповіли правоохоронці.

Фото: Полиция Ровенской области

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, слідчі відкрили справу за частиною 3 статті 286−1 Кримінального кодексу України.

Фото: Полиция Ровенской области

Суспільне з посиланням на джерела повідомляє, що водій Audi має посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.

Пресофіцерка Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська повідомила, що при пішоході, якого збили, не було документів. Згодом поліціянти встановили, що це 27-річний мешканець Костополя — військовослужбовець у відпустці.