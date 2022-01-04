Грузинська опозиція вимагає створити парламентську комісію

Найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" готова припинити бойкот і повернутися до парламенту, якщо буде створена комісія з розслідування справи екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі, який з 1 жовтня утримується в ув'язненні за злочини, за якими він був засуджений заочно, повідомляє УНІАН.

Про таку умову грузинським журналістам розповіла член політради "Національного руху" Хатія Деканоїдзе. Вона прокоментувала заяву адвоката Георгія Мшвенієрадзе, згідно з якою Саакашвілі вважає важливим створення в парламенті тимчасової комісії з розслідування його справи.

На думку Деканоїдзе, створення комісії в парламенті важливо на тлі скасування Служби державного інспектора.