Китайський термоядерний реактор встановив температурний рекорд

Термоядерний реактор у Китаї встановив рекорд стійко високих температур, досягнувши 70 мільйонів градусів за Цельсієм, повідомляє Лента.Ру.

Як пише The Independent, плазма в установці розігрілася в п'ять разів сильніше за Сонце. У цьому режимі Експериментальний удосконалений надпровідний токамак (EAST), відомий як штучне сонце, пропрацював 1056 секунд. Це є найтривалішим часом роботи такого апарату у світі.

Як зазначає видання, кінцева мета проєкту полягає у виробленні майже безмежної чистої енергії, що імітує природні реакції, що відбуваються всередині зірок. При цьому для даного процесу не потрібне викопне паливо і він не залишає небезпечних відходів. Проєкт уже коштував китайській владі більш ніж 700 мільярдів фунтів стерлінгів.

Експеримент EAST є частиною проєкту створення Міжнародного термоядерного експериментального реактора (ІТЕР), в якому бере участь Китай, Індія, ЄС, Росія, США та інші країни.