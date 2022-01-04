Польща під час головування в ОБСЄ обіцяє зосередитись на Україні

Під час річного головування в Організації з безпеки й співробітництва в Європі Польща обіцяє зосередиться на питанні України, повідомляє Новое время.

Про це заявив в етері Польського радіо віцеміністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач. Польський дипломат вважає, що ОБСЄ повинна зайнятися питанням безпеки на сході Європи і виходом з пандемічної кризи.

Він висловив надію, що Росія буде готова вести переговори не лише про конфлікт на Донбасі, але також на тему анексії Криму.

Також він сказав про економічні труднощі, пов’язані з виходом з кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Зокрема, він сказав, що ринкова нестабільність, особливо на енергетичних ринках, позначається на питанні безпеки.

1 січня 2022 року Польща розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Офіційно з нового року роботою ОБСЄ керує міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.

Польський міністр офіційно обійме посаду та озвучить пріоритети Польщі на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня 2022 року.