Таліби вилили тонни алкоголю у річку в Кабулі

Представники радикального ісламістського руху Талібан, який захопив владу в Афганістані, вилили три тонни алкоголю в річку у Кабулі, повідомляє Новое время.

Про це заявило Головне управління розвідки (GDI) у Twitter. Трьох людей, які, за даними розвідки, продавали спиртні напої в районі Карт-е-Чар, заарештували.

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول. نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

"Мусульмани повинні серйозно утримуватися від виробництва та продажу алкоголю" , - сказав один із представників талібів на відео, опублікованому GDI, якого цитує The Guardian.

На відеозаписі видно, як агенти розвідки виливають алкоголь, що зберігався у бочках, у канал після рейду у столиці. Невідомо, коли було проведено рейд та коли саме алкоголь було знищено.

Продаж та вживання алкоголю в Афганістані було заборонено навіть за попереднього режиму, проте таліби жорсткіше протистоять цьому, зазначає The Guardian.