Таліби вилили тонни алкоголю у річку в Кабулі
Представники радикального ісламістського руху Талібан, який захопив владу в Афганістані, вилили три тонни алкоголю в річку у Кабулі, повідомляє Новое время.
Про це заявило Головне управління розвідки (GDI) у Twitter. Трьох людей, які, за даними розвідки, продавали спиртні напої в районі Карт-е-Чар, заарештували.
"Мусульмани повинні серйозно утримуватися від виробництва та продажу алкоголю", - сказав один із представників талібів на відео, опублікованому GDI, якого цитує The Guardian.
На відеозаписі видно, як агенти розвідки виливають алкоголь, що зберігався у бочках, у канал після рейду у столиці. Невідомо, коли було проведено рейд та коли саме алкоголь було знищено.
Продаж та вживання алкоголю в Афганістані було заборонено навіть за попереднього режиму, проте таліби жорсткіше протистоять цьому, зазначає The Guardian.