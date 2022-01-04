В ООН привітали заяву ядерної "п'ятірки"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вітає спільну заяву Росії, Китаю, США, Великобританії та Франції щодо неприпустимості ядерної війни. Про це йдеться у заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, поширеній у понеділок пресслужбою всесвітньої організації, повідомляє ТАСС.
"Генеральний секретар вітає спільну заяву ядерних держав про запобігання ядерній війні та недопущення гонитви озброєнь. Генеральний секретар цінує визнання ядерними державами необхідності дотримуватися своїх багатосторонніх та двосторонніх зобов'язань щодо нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями, у тому числі зобов'язань щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в частині, що стосується ядерного роззброєння", - зазначив Дюжаррик.
"Він натхненний наміром ядерних держав продовжувати вживати заходів щодо запобігання ядерній війні в руслі його давнього заклику до діалогу та співпраці з цією метою. Він очікує подальших деталей щодо майбутніх ініціатив. Генеральний секретар використовує цю можливість, щоб знову підтвердити те, про що говорив неодноразово: "Єдиний спосіб покінчити з усіма ядерними ризиками - це покінчити з ядерною зброєю. Він знову підкреслює готовність працювати з усіма ядерними державами та з усіма членами ООН, щоб якнайшвидше досягти цієї мети", - додав він.