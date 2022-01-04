Авіакатастрофа МАУ: канадський суд присудив $90 млн компенсації сім'ям жертв

Верховний суд канадської провінції Онтаріо присудив виплатити близько 90 мільйонів доларів (107 млн канадських доларів) сім'ям жертв авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Рейс PS752 був збитий над Тегераном на початку 2020 року, повідомляє Обозреватель.

Рішення ґрунтується на травневій ухвалі, якою збиття борту визнали умисним терактом. Позов подали рідні шести жертв авіакатастрофи, які мають розділити між собою 100 млн канадських доларів відшкодування та ще 7 млн моральної компенсації.

Раніше адвокат рідних загиблих Марк Арнолд зазначав, що добиватиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном на випадок відмови добровільно виконати рішення суду.

Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ було збито ракетою ППО неподалік аеропорту іранської столиці Тегерана 8 січня 2020 року. На борту було 176 людей, 11 з яких – члени екіпажу та двоє пасажирів – були українцями.