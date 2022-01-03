На Донеччині знайшли тіло військового з простріленою головою

У Донецькій області у понеділок, 3 січня, було знайдено мертвим військовослужбовця-контрактника 2001 року народження, тіло загиблого було виявлено з простріленою головою, повідомляє Корреспондент.

Згідно з даними Спеціалізованої прокуратури Об'єднаних сил, встановилено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, уродженець смт Нововасилівка (Запорізька область) наклав на себе руки, вистріливши в голову з довіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

"Розглядаються також інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю" , - уточнюють правоохоронці.

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.