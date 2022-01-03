США та Туреччина обговорили ситуацію біля кордонів України

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Під час переговорів вони обговорили ситуацію навколо України, повідомляє Корреспондент.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації дій у зв'язку із загрозою російської ескалації в Україні" , - інформує пресслужба Держдепартаменту США.

Також вони обговорили питання, пов'язані із Сомалійським півостровом, призначення Туреччиною спеціального посланця для обговорення процесу нормалізації відносин з Вірменією та можливості поглиблення співробітництва на двосторонній основі і як союзників по НАТО для вирішення питань, що становлять обопільний інтерес.