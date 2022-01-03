На круїзному лайнері в Італії зафіксували спалах COVID-19

Щонайменше 150 людей на борту круїзного лайнера MSC Grandiosa, який прибув до порту Генуї вранці в понеділок з Марселя, отримали позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію, повідомляє Корреспондент.

Як інформують італійські ЗМІ, більшість заражених, серед яких італійці, не мають жодних симптомів інфекції та почуваються нормально.

Мандрівники, у яких було діагностовано коронавірус, більшість яких італійці, були одразу ізольовані у своїх каютах в очікуванні співробітників місцевих служб охорони здоров'я.

"Вони будуть доставлені додому за допомогою спеціальних транспортних засобів, а іноземні громадяни будуть розміщені у медзакладах у Генуї" , - розповіли журналісти.

Лайнер не зможе покинути Геную, доки не пройде повної санітарної обробки.