Республіканці готують санкції проти "ПП-2" - Politico

У Республіканській партії США розповіли про швидкі санкції, які планує ухвалити американський сенат проти газопроводу «Північний потік-2», повідомляє Лента.Ру.

Як зазначає видання Politico, для ухвалення законопроєкту, який передбачає обмеження щодо газопроводу, необхідні 60 зі 100 голосів сенаторів. Голосування щодо документа пройде 14 січня.

"Ми виграємо це голосування переважною більшістю" , - заявив старший помічник одного з сенаторів від республіканців.

Після схвалення сенату законопроєкт надійде до палати представників, а згодом — на підпис президенту. Однак, якщо глава держави відмовиться вводити санкції, зробити це зможе Конгрес, йдеться в документі.