РФ перевіряє, наскільки далеко зможе зайти – прем'єр Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Кремль своїми агресивними діями перевіряє, наскільки далеко може зайти щодо Європи, повідомляє Новое время.

"Росія перевіряє, наскільки далеко може собі дозволити зайти щодо Європи. Володимир Путін використовує силові методи в кожній площині, а також в економіці" , — написав глава польського уряду на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що Путін робить усе можливе, щоб Європа залежала виключно від російського газу, оскільки розуміє, що від цін на газ залежить його влада. Моравецький додав, що Європа має залишатися солідарною та єдиною.