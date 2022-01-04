Tesla відкрила шоурум у столиці китайського Сіньзяну

Американський виробник електромобілів TESLA Inc. відкрив шоурум у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Tesla оголосила про відкриття шоуруму в Урумчі, столиці Сіньцзяна, 31 грудня в офіційному акаунті компанії в соцмережі Weibo, китайському аналогу Twitter.

"В останній день 2021 року ми зустрічаємося в Сіньцзяні. У 2022 році давайте разом відправимо Сіньцзян в електричну подорож" , - йдеться у пості Tesla.

Tesla, що має безліч шанувальників у Китаї, швидко розвиває бізнес у цій країні. Проте, відкриваючи шоурум у Сіньцзяні, компанія ризикує отримати репутаційні проблеми, з якими зіткнулися інші американські компанії, включаючи Walmart Inc. (SPB: WMT) та Intel Corp. (SPB: INTC), пише The Wall Street Journal.

Після відкриття шоуруму в Урумчі Tesla представлена у 30 регіонах та провінціях КНР, а також у Гонконгу та Макао.