У Японії перенесли запуск реактора АЕС "Іката"

У Японії до кінця січня відклали введення третього реактора японської АЕС «Іката» у комерційну експлуатацію, повідомляє Лента.Ру.

Причиною такого відстрочення стали незаплановані роботи з очищення обладнання, зокрема турбіни. Підключення реактора до мережі призначено на 24 січня.

Третій реактор «Ікати» було закрито з грудня 2019 року: спочатку для планового технічного обслуговування, потім через позов місцевих жителів, які вказали на ризик землетрусів та виверження вулкана в районі АЕС. 2020 року на зупиненому третьому блоці станції стався збій. У березні 2021 року рішення суду у цій справі було скасовано, проте перезапуск реактора було знову відкладено через порушення правил безпеки.

Перший та другий реактори «Ікати» на стадії демонтажу через перевищення 40-річного терміну їх експлуатації.