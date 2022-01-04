У Бразилії зафіксували випадки "флурони"

У Бразилії виявили як мінімум чотири випадки одночасного захворювання на грип і коронавірус — так звану «флурону», повідомляє Лента.Ру.

Згідно з інформацією місцевого порталу, про позитивні тести стало відомо у штатах Ріо-де-Жанейро, Сеарі та Сан-Паулу. Це перші випадки одночасного зараження двома вірусами в Америці. Одним із хворих є 16-річний підліток, який був вакцинований як від COVID-19, так і від грипу. Також серед пацієнтів з «флуроною» виявилися 52-річний чоловік та дві дитини у віці одного року.

За словами фахівців, у світі спостерігається тенденція до збільшення кількості подвійного інфікування. У зв'язку з цим експерти наголосили на важливості тестування та необхідності вакцинації.

Назва «флурона» є поєднанням слів «грип» і «коронавірус» англійською мовою (flu і conoravirus відповідно). Вперше одночасне зараження двома вірусами виявили в Ізраїлі наприкінці грудня 2021 року в однієї з породіль, яка не була щеплена.