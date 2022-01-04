У Мінцифри повідомили про "шалене" зростання кількості користувачів "Дії"

Кількість користувачів електронного сервісу Дія перевищила 13 млн осіб. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, повідомляє Корреспондент.

"Щойно пройшли позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів Дії. За 2021 рік ми зросли більш ніж у п'ять разів. Наразі щоденний приріст нових користувачів – плюс 50-70 тисяч. Це шалені темпи зростання для будь-якого технологічного бізнесу" , – написав він.

Загалом, з його слів, українці через застосунок користуються COVID-сертифікатами, посвідченнями водія, сплачують податки. Усього застосунок містить 15 документів і 9 послуг. Міністр додав, що документи Дії приймають понад 1,8 тис. організацій по всій країні.